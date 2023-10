Governo de Goiás faz alerta importante sobre pagamento de IPVA

O prazo para quitar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2023 se aproxima e, portanto, o Governo de Goiás lançou um alerta sinalizando quais são os limites para cada numeração. Esta sexta-feira (20) marca o prazo limite da tabela, que se inicia já nesta segunda-feira (16).

Segundo a gestão, o estado conta com mais de 700 mil veículos com placas terminando em 6, 7, 8, 9 e 0. Na sequência, o limite para pagamento das terminadas em 6 já é nesta segunda-feira (16), enquanto as de 7 terão até terça-feira (17).

Assim por diante, a terminada em 8 irá até a quarta-feira (18), a em 9 até a quinta-feira (19) e, por fim, a em 0 se encerra na sexta-feira (20). Essa será a última chance de conseguir quitar o IPVA e renovar o licenciamento anual (CRLV) em dia.

Esse prazo é o mesmo tanto para aqueles que parcelaram a tarifa em dez vezes quanto para quem escolheu pagar à vista. Contudo, para quem dividiu o imposto, esse pagamento deve ser feito através da emissão da cota única pelo site do Detran Goiás ou através do aplicativo Detran GO ON, porque o boleto ou o Documento Único de Arrecadação (DUA) já vem atualizado com o valor total não pago.

Um alerta importante feito pela direção do órgão é para que os cidadãos não paguem nenhum documento que lhes for enviado, visto que o Detran não envia nenhum boleto diretamente para os contribuintes.

Vale ressaltar também que, em caso de não pagamento, o indivíduo se torna inadimplente e pode ser inscrito na dívida ativa, de modo que irá pagar juros em multa. Além disso, perderá benefícios como os descontos oferecidos pela Nota Fiscal Goiana, de 10%, e os 50% de abatimento para veículos de até mil cilindradas e motocicletas de 125 cilindradas sem multas no ano anterior. Além disso, sem a licença do veículo, que constitui uma infração gravíssima.

Em último caso, se o imposto já estiver vencido e o contribuinte quiser quitá-lo, basta acessar a guia para pagamento pelo site da Secretaria da Economia, selecionar IPVA e Débitos para emitir o Documento de Arrecadação.