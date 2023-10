Mistério toma conta de cidade após ‘motoqueiro fantasma’ ser visto por moradores; vídeo

Um mistério tomou conta da cidade de Jataí, no Sudoeste Goiano, após uma moto ser filmada andando sozinha pelas ruas da cidade.

Logo, as imagens começaram a circular pelas redes sociais com as pessoas afirmando que se tratava de um “motoqueiro fantasma” que estava conduzindo o veículo.

Lendas à parte, o caso foi registrado neste domingo (15), no bairro São Abel. Câmeras de segurança flagraram o ”passeio” da motocicleta pela cidade.

De início, a moto é vista andando na contramão, passando por cima de um sinal de PARE. Na filmagem seguinte, ela segue cruzando pelas ruas, até sumir ao passar por detrás de uma árvore.

Ela só foi parar após bater em um carro. À TV Anhanguera, os moradores da região afirmaram que buscaram essas imagens a pedido do proprietário do automóvel.

Isso porque ele queria identificar quem seria o dono da motocicleta que só foi parar em um terreno baldio.

No entanto, após olharem as câmeras, os vizinhos foram até o local onde a moto caiu para buscá-la. Mas ao chegarem, foram surpreendidos: o veículo já não estava mais lá.

Eles voltaram para olhar a gravação novamente e uma nova surpresa: não foi possível visualizar ninguém indo até o terreno para retirar a motocicleta.

Até esta segunda-feira (16), ainda não havia sido registrada nenhuma ocorrência em relação a um possível furto ou desaparecimento de um veículo desse modelo na região.

Assim, o mistério sobre o dono e o paradeiro da moto continua no ar.