Motorista de aplicativo conta quanto consegue ganhar quando aceita Halls Preto como pagamento

Um motorista de aplicativo teve o vídeo viralizado após uma página de humor repostar o caso. Nas cenas, ele conta como tem tirando um bom dinheiro aceitando todos os tipos de corrida, inclusive pagamentos com a bala Halls preta.

Durante a gravação feita por uma mulher, é possível vê-la perguntando para o profissional quanto é possível ganhar ‘mais ou menos’, diariamente, trabalhando com as plataformas de corridas.

Ele respondeu depressa: “então moça, depende muito. Por exemplo, o motorista que roda 12h, o cara loucaço, que aceita todas as corridas, que vai para a ‘quebrada’, aceita pagamento com Halls preto, esse cara está tirando [cerca de] R$ 700 por dia”.

A mulher ficou impressionada e questionou quanto o condutor estaria recebendo e se encarava esse tipo de situação, juntamente dos colegas.

“Eu estou tirando R$ 750”, disse aos risos, concluindo que também faz todas as ações mencionadas anteriormente.

Os internautas se divertiram com a situação. “Deve estar ganhando bem mesmo com essas balas Halls preta, eim?”, brincou um usuário do Instagram.

Confira só!