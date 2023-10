Quem é a nova delegada que assume a DPCA de Anápolis

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis, localizada na Rua Manoel Demóstenes, no bairro Jundiaí, tem uma nova titular.

Natural do município, a delegada Aline Lopes será, a partir de agora, a responsável por coordenar os trabalhos na unidade.

Em entrevista ao Portal 6, realizada na manhã desta segunda-feira (16), a profissional destacou estar ansiosa para, finalmente, trabalhar na cidade natal.

“Tenho 10 anos na Polícia Civil, já trabalhei como escrivã, agora delegada, e passei por muitas cidades. Porém, vai ser a primeira vez que atuo aqui em Anápolis e as expectativas são as melhores possíveis”, pontuou.

Posse, Cavalcante, Barro Alto e Caldas Novas foram alguns dos municípios que Aline já atuou dentro da PC. O último e mais marcante trabalho, porém, foi à frente da Delegacia Regional de Corumbá.

“Coração fica até pesado de estar saindo [risos], felizmente pudemos fazer um ótimo trabalho em Corumbá, combatendo a violência, o assédio sexual e diversos outros problemas, a sensação é de dever cumprido”.

“Agora, é trazer essa experiência para dentro dos trabalhos da DPCA, que é uma temática que eu sempre gostei de trabalhar, estou preparada para o desafio”, completou.

Dança das cadeiras

Aline Lopes chega para substituir a delegada Kenia Segantini, que agora assume a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (DEPAI), situada na Rua Leopoldo de Bulhões, no Setor Central da cidade.

A DEPAI, por sua vez, estava com a cadeira vazia após a aposentadoria da ex-titular, delegada Marisleide Santos.

Conforme apurado pelo Portal 6, o 5º Distrito Policial, localizado no Recanto do Sol, e a Central de Flagrantes, também no Centro, devem ser as próximas localidades a receberem novos delegados.