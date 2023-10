Concurso público para o MPGO tem mais de 25 vagas e salários acima de R$ 30 mil

O Ministério Público de Goiás (MPGO) divulgou a abertura de edital do 62º Concurso para ingresso na carreira do órgão.

No total, serão 28 vagas para Promotora e Promotor de Justiça Substituto. É necessário ter concluído o bacharelado em Direito para poder concorrer.

As inscrições estarão abertas a partir da próxima segunda-feira (23) até o dia 23 de novembro. Elas serão feitas por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pela organização do certame.

É cobrada uma taxa de R$ 310 para se registrar no concurso.

Os candidatos serão avaliados em seis fases, sendo elas: inscrição provisória, prova objetiva, provas subjetivas, inscrição definitiva, provas orais e avaliação de títulos.

Quem for selecionado irá receber um salário inicial de R$ 30.617,25.

A prova objetiva está prevista para acontecer no dia 28 de janeiro de 2024. Já as datas das demais etapas do certame ainda não foram confirmadas pela FGV.

Mais informações a respeito da seleção podem ser acessadas por meio do edital.