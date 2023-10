Ganhou R$ 46 milhões na loteria e tomou decisão corajosa após encontrar amor verdadeiro

Um ganhador de loteria teve a história viralizada na internet após tornar pública a decisão que tomou para se casar com o grande amor de sua vida: abandonar o luxo e viver com simplicidade. Os internautas ficaram divididos.

Roy Gibney, de 69 anos, vive na cidade de Grimsby, na Inglaterra. Ele recebeu £ 7,5 milhões com um bilhete da sorte, em 1998, (o equivalente a R$ 46 milhões na cotação atual).

À época, o apostador decidiu gastar como todo mundo, comprando uma bela mansão, com lago de pesca natural, quadra de tênis, banheiras de hidromassagem, academia e uma infinidade de quartos.

Acontece que, após dois casamentos fracassados, Roy finalmente encontrou o grande amor – com quem deseja viver todos os próximos dias da vida -. Agora, adquiriu um novo lema: “ser casado é melhor do que ganhar na loteria”.

“Não é a vida que eu tinha quando ganhei, mas prefiro assim. Assim que ganhei, comprei uma casa enorme com hectares de terreno. Mas não gostei muito porque nunca vi ninguém. Agora estou em uma casa menor no meio de Grimsby e é perfeito”, explicou ao The Sun.

“Eu queria estar perto das pessoas e agora estou. Tracy mudou minha vida muito mais do que um prêmio na loteria. Ela é tão fantástica e estamos tão felizes. Somos tão próximos um do outro e não ficamos malucos – permanecemos sensatos”, confessou.

O casamento, em 2019, foi realizado para apenas oito pessoas, de forma totalmente particular. Além disso, a mulher ainda trabalha durante cinco dias da semana para não depender dos bens de Roy.

Os internautas ficaram impressionados com a decisão da dupla. “É realmente impressionante alguém milionário abandonar todos os luxos por amor”, disse uma pessoa.