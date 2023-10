Gatinho abandonado em saco de lixo ganha novo lar e emociona anapolinos: “quem tem coragem de fazer isso”

Há uma certa magia em adotar um pet. Resgatar o animalzinho, muitas vezes da rua, sujeito à fome, doenças e diversos outros perigos para então trazê-lo ao conforto de uma família traz uma sensação ímpar.

Recentemente, Anápolis foi palco de mais uma dessas belas histórias, que deu um lar ao pequeno Romeu.

Nas redes sociais, o influencer Gustavo Luiz (@lerdodemais) publicou o registro do dia em que o gatinho foi adotado pela amiga Teresa Bello, em um post que já conta com mais de 20 mil visualizações.

Conforme explicado no próprio vídeo, Romeu foi deixado em um saco de lixo, completamente abandonado, próximo ao Trevo do Recanto do Sol, o que emocionou o casal de amigos – que logo se prontificou a resgatá-lo.

“Olha o tamaninho dele, quem tem coragem de abandonar um trenzinho desses”, questionou o jovem, no vídeo.

Em entrevista ao Portal 6, Teresa, de 19 anos, que levou o pequenino para casa, contou que essa foi a primeira vez que teve um pet.

Após o resgate, ela e Gustavo o levaram para o veterinário, a fim de garantir que estava em boa saúde e não apresentava nenhuma doença. Com apenas 400 gramas, a “bolinha de pelos” não deu nenhum motivo para se preocuparem.

A nova mãe de pet contou que está bastante animada e vem curtindo a experiência, destacando ainda o quão carinhoso e grudento o filho revelou ser.

“Quando eu vou dormir ele fica todo manhoso assim, quer colo o dia inteiro, uma fofura”, contou.

Nos comentários, os usuários se apaixonaram pelo gatinho e também pela nobre ação mostrada.

“Anápolis precisa de mais pessoas como você. É uma vergonha a quantidade de animais abandonados”, declarou uma internauta.

“A carinha de idiota dele, que coisa mais fofa”, brincou outra, fazendo graça com o quão manhoso Romeu estava na filmagem.