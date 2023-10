Major Vitor Hugo não tem pressa para transferir domicílio eleitoral para Anápolis e esse é o porquê

Cotado para disputar a Prefeitura de Anápolis em 2024, Major Vitor Hugo (PL) diz não ter pressa para transferir o domicílio eleitoral de Goiânia.

Inicialmente, o motivo dado pelo ex-deputado federal é de que neste momento a escolha só será feita após o encerramento do alinhamento estratégico que a direita em Goiás quer fazer para os próximos anos.

O que o militar não diz, mas pessoas do entorno dele reconhecem, é que ele não perde nada valorizando o próprio passe. Pelo contrário, ao cozinhar o galo, Vitor Hugo se mantém relevante no tabuleiro político das duas cidades mais importantes do estado.

Permanece claro, no entanto, o desejo mais consequente do conservador: voltar para Brasília com mandato, uma vitrine e tanto para quem sabe que o bolsonarismo pode ter vida longa e voltar à Presidência da República ainda que não seja com Jair.

Se antes disso, Anápolis pintar como a faca e o queijo na mão, por que não? Conforme advogados eleitorais ouvidos pela Rápidas, ele tem até março de 2024 para fazê-lo. Se não, a opção por Goiânia deixa de ficar na vontade e passa a ser a única realidade possível.

Hélio Araújo denunciou ex-servidor de gabinete por extorsão e calúnia

A Rápidas teve acesso ao boletim de ocorrência feito por Hélio Araújo (PL) contra um ex-servidor que o acusa de praticar rachadinha na Câmara de Anápolis. O vereador o denunciou por extorsão e calúnia

Fontes do Legislativo sustentam que essa não seria a única ameaça contra o vereador.

Hélio Araújo não respondeu aos contatos feitos pela Rápidas para comentar o caso. Horas antes, preferiu usar a tribuna da Câmara para se defender, mas sem entrar em detalhes.

Dentista diz que pediu exoneração e era apenas prestadora de serviço

Em conversa com a Rápidas, a dentista Ginger Castellamare, sustentou que está sendo usada em uma “guerra política” entre o vereador de Alexânia, Rafael Santana (Cidadania), e o prefeito Allysson Silva Lima (PP).

Ela foi acusada de ser funcionária fantasma e trabalhar tanto em Anápolis, onde era credenciada como cirurgiã dentista, quanto em Alexânia, ocupando o cargo de coordenadora de Saúde Bucal.

Em Anápolis, Ginger disse que inicialmente atuou na UBS do Bairro de Lourdes, passando posteriormente para a do Jardim das Américas, onde esteve até pedir exoneração.

A dentista garante que conseguia conciliar as duas ocupações. Trabalhava das 07h às 15h em Anápolis e ia até Alexânia, onde chegava por volta das 15h45 e trabalhava até às 20h, de segunda a sábado.

Ginger diz que pediu exoneração das duas prefeituras após ser chamada em um processo seletivo da Força Aérea Brasileira (FAB). A medida, segundo ela, se dá porque o curso de formação exige dedicação exclusiva.

MP pede afastamento da subprefeita do Distrito de Campos Lindos, em Cristalina

O Ministério Público de Goiás (MPGO) recomendou à Prefeitura de Cristalina o afastamento imediato de Janete Belém de Oliveira do cargo de Subprefeita do Distrito de Campos Lindos.

A alegação é de que Janete teria usado o cargo, e a máquina pública, para fins políticos e eleitoreiros na eleição do Conselho Tutelar. O órgão também sugeriu que ela se abstenha de comparecer ao Centro Administrativo da cidade.

Deputados querem investigação de igreja em Rio Verde por causa de “cura gay”

Os deputados federais Erika Hilton (PSOL – SP), Luciene Cavalcante (PSOL – SP) e Pastor Henrique Vieira (PSOL – RJ) entraram com representação no Ministério Público Federal (MPF) solicitanto que a Assembleia de Deus de Rio Verde, igreja que a influencer bolsonarista Karol Eller frequentava, seja investigada por oferecer a chamada “cura gay”.

Erika Hilton afirmou que existem suspeitas que Karol Eller tenha sido exposta ao tratamento durante o retiro “Maanaim”, que é promovido pela congregação. A influencer morreu na quinta-feira (12), em São Paulo.

Nota 10

Para os estudantes do CEPI Professora Izabel Christina de Souza Ortiz, de Formosa, que conquistaram sete medalhas na Olímpiada Brasileira de Satélites (Obsat). É possível que os alunos do colégio consigam ainda mais medalhas em novas etapas do concurso. Um orgulho para a educação pública no estado.

Nota Zero

Para Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), que segue sem regularizar o serviço de recolhimento de lixo na capital.

O MPGO precisou intervir na situação e fixou multa diária de R$ 20 mil caso a companhia não normalize o serviço até esta quarta-feira (18).