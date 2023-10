Moradores de Anápolis já estão a mais de 10h sem energia elétrica

Os moradores de parte do Jundiaí e região, em Anápolis, já se encontram a mais de 10h sem energia elétrica nesta quarta-feira (18).

Conforme relatos colhidos pelo Portal 6, o serviço teria sido interrompido por volta das 12h.

Assim, teriam sido afetados os pontos de energia nas proximidades do Sesc Jundiaí e por toda a Rua José Neto Paranhos.

Ainda de acordo com as testemunhas, a queda na eletricidade foi ocasionada em decorrência de uma explosão em um transformador na região.

Uma moradora, inclusive, teria ligado para a Equatorial Goiás, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica em Anápolis, e ouviu que o serviço só deverá ser retomado às 04h desta quinta-feira (19).

“Um monte de gente parou de trabalhar lá pelas 14h40, por não ter eletricidade”, complementou outra testemunha.

O Portal 6 tentou contato com a Equatorial para confirmar os motivos da interrupção do serviço e as justificativas para a demora a retornar.

No entanto, até o fechamento da reportagem, a companhia ainda não tinha respondido a solicitação de nota. O espaço da matéria segue em aberto.