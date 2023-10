Nova cracolândia de Anápolis está em rua nobre do Jundiaí, tendo delegacia e escola como vizinhas

Escola, delegacia de polícia e imóveis de luxo. Nada de muito diferente do que alguém pode esperar de uma rua do bairro Jundiaí – localizado na região Central e tido como o mais nobre da cidade de Anápolis.

Porém, algo muito fora do comum tem caracterizado a Rua Cel. Antônio Crispim, situada ao lado da Avenida São Francisco, uma das mais conhecidas do município.

Isso porque diversos moradores em situação de rua, vindos da antiga construção do prédio da Câmara Municipal, tomaram posse de uma das residências desabitadas – na esquina.

Segundo moradores, eles estariam utilizando o espaço como ponto para consumo e tráfico de drogas, o que deu origem à uma série de desentendimentos e um sentimento geral de medo e aflição nos residentes.

“Por vezes eles param e ficam olhando as casas, ficamos inseguros. Um deles até abordou meu esposo e afirmou ser nosso vizinho, apontando para a casa ocupada. Eu tenho dó porque sei que é um problema social, mas temos medo, inevitavelmente”, relatou uma moradora ao Portal 6.

“Acaba que virou um depósito de lixo aqui. Um rapaz alugou esse galpão aqui e pagou um sujeito para varrer a rua, mas rapidamente fica tudo sujo de novo. Os moradores seguem vivendo aí, não sei qual a intenção deles, mas ficamos preocupados”, apontou outro vizinho.

O imóvel tem portas de grade que foram tampadas por cobertores e tapumes, além do acúmulo de lixo. Além das residências próximas, a casa divide a rua com uma escola infantil e até mesmo uma delegacia da Polícia Civil (PC) que, em resposta aos questionamentos da reportagem, pontuou que não há nenhuma ação que possa ser tomada enquanto não houver o registro efetivo de algum crime.

Ainda na região, a poucos metros da casa, se encontra o Ambulatório Municipal de Saúde Mental da Prefeitura de Anápolis.

Também em entrevista ao Portal 6, um comerciante da região denunciou ter sofrido impacto nos negócios após a chegada do grupo.

“Muito malandro por lá, tem traficante trazendo droga aqui para eles, inclusive ficou uma moto largada aí na porta por mais de dois dias. Eles têm atrapalhado nossos negócios. Entrei lá para ver, e eles quebraram tudo que não conseguiram levar, até a fiação foi arrancada”, afirmou.

A reportagem também esteve presente no local para conversar com algumas das ocupantes da casa, que sustentaram estar ali com autorização do proprietário.

Além disso, afirmaram ter apenas três mulheres vivendo no ambiente que, ainda segundo elas, seria exclusivo do público feminino.

Entretanto, fotos e relatos gravados dias antes revelam um cenário diferente, com várias pessoas – incluindo homens – se aglomerando no espaço.

Ao Portal 6, a Polícia Militar (PM), através do 4º BPM, afirmou não ter sido acionada para atender alguma ocorrência no local ainda.

Contudo, afirmou que irá averiguar o cenário frente à possibilidade de se tratar de um ponto de tráfico ou até mesmo uma espécie de esconderijo, visto que tem ocorrido uma série de denúncias de roubos e furtos na região.

A reportagem também buscou contato com a Prefeitura de Anápolis, mas não obteve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue aberto.

*Colaborou Caio Henrique.