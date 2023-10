Correios toma drástica decisão sobre o CEINT de Anápolis

A direção dos Correios decidiu suspender, até segunda ordem, as discussões sobre a construção do Centro de Tratamento Internacional (CEINT) da empresa em Anápolis.

Rápidas do Portal 6 teve acesso ao documento com a decisão, que diz que ela ocorre “diante do desencontro de informações ocorrido em relação ao CEINT” no município.

A polêmica foi desatada há duas semanas pelo prefeito Roberto Naves (Republicanos) ao publicar vídeo nas redes sociais emparedando o Governo Federal afirmando que os Correios pretendia construir um CEINT no Rio Grande do Norte no lugar de Anápolis.

Parlamentares do PT em Goiás ressaltaram que a pretenção da estatal atendida à necessidade de o Nordeste também ter um centro como este, mas que o município goiano seguia nos planos para atender ao Centro-Oeste.

Uma reunião com a cúpula dos Correios chegou a ser feita, com a participação do governador Ronaldo Caiado (UD), do senador Jorge Kajuru (PSB), do prefeito Roberto Naves e dos deputados federal Rubens Otoni (PT) e estadual Antônio Gomide (PT).

Logo após, a empresa emitiu release à imprensa falando sobre o encontro e explicando que os investimentos em Anápolis já então ocorrendo. Entre eles, embora sem data para início, estaria também o CEINT para atender o Centro-Oeste.

A Rápidas repercutiu o fato, destacando que a implementação do do Remessa Conforme, programa do Ministério da Fazenda que cobra impostos de mercadorias internacionais no ato da compra, em agosto deste ano, tem diminuído a demanda de construção de novos CEINT’s no Brasil.

