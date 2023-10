Motorista de aplicativo mostra quanto ganhou rodando 10h: “único que fala a verdade”

“Vai achando que a vida é GTA”, exclamou o condutor.

Um motorista de transporte de passageiros por aplicativo viralizou na internet e chamou a atenção dos seguidores depois de publicar um vídeo que rendeu muitos comentários.

Condutor em São Paulo desde 2018, o perfil no Instagram de nome ‘@Clandestinoo’, do Fábio Bezerra, fez uma postagem que deu o que falar nas redes sociais.

Com uma rotina cansativa e de muita circulação nas ruas, ele mostrou o cotidiano como motorista rodando 10h seguidas e ganhou o ‘queridômetro’ dos seguidores por ter sido conhecido por : “falar a verdade”.

“Mais um dia na vida do motorista de aplicativo na cidade de São Paulo. E eu vou trazer 10 horas de trabalho em menos de 1 minuto e meio.”, começa ele falando no vídeo.

Em seguida, o homem vai ao dentista, vai ao shopping, malha na academia e dá início aos atendimentos aos passageiros.

Ele ganha o carinho da internet por ser um profissional que se mostra jogo aberto quanto às ofertas das viagens que aparecem na plataforma.

Ele decide ali no momento se elas valem a pena ou não e já as recusa ou as aceita no mesmo instante, seguido sempre de um comentário bem humorado (ou não).

Fábio acaba se tornando um queridinho da vida de Uber por falar o que pensa sem medo do que os outros vão falar dele.

“Vai achando que a vida é GTA. 9 km e a viagem estava dando 48 minutos.”, questiona o condutor. Ao final do dia, ele encerra as atividades com ganhos de R$ 354,05.

A publicação deu picos enormes de mais de 55 mil visualizações, além de mais de 3 mil curtidas e vários comentários de internautas que o acompanham.

Uma seguidora disse: “Pela primeira vez vejo a realidade! A vida como ela é”.

Outro internauta completou logo abaixo: “esse é o vídeo que dá para assistir, sem valores exorbitantes pra querer enganar mané. Sou de Salvador e aqui é nessa pegada também, porém o dinâmico não fica tão bom assim rsrs”.

Confira o vídeo completo: