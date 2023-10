Termômetros batem a casa de 40ºC nesta sexta-feira (20) em Goiás; veja cidades mais quentes

As altas temperaturas e o intenso calorão se manterão firmes e sem expectativa de chuva na sexta-feira (20), em Goiás. Pelo menos é o que aponta o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com a previsão, municípios serão marcados pelo predomínio de sol com temperaturas máximas elevadas podendo bater a casa de 40ºC.

Ao longo do dia, as regiões Norte e Oeste devem ser as mais impactadas. Enquanto Leste e Centro, devem ter 38ºC, em cada. Já no Sul e no Sudoeste, a expectativa é de 37ºC.

Os moradores de Porangatu já devem se preparar, pois, no local, a previsão é que os ponteiros atinjam 40ºC – cenário similar ao de Itumbiara com 37ºC.

Enquanto isso, Jataí, Rio Verde, Santa Helena, Ceres, Goianésia, Rubiataba, Flores de Goiás e Iporá, devem enfrentar um calorão de 36ºC.

Já nas cidades de Goiânia, Catalão, Ouvidor, Goiandira, Três Ranchos, Cumari, Ipameri e Caldas Novas, a expectativa é de 35ºC.

No meio termo, aparecem os municípios de Luziânia, Nova Aurora, Formosa, Cristalina e Davinópolis, com 34 º C, respectivamente.

Encerrando a listagem está a cidade de Anápolis que deve ter máximas de até 33 º C.