Duas apostas de Goiás acertam números da Mega Sena acumulada e levam mais de R$ 300 mil; saiba de onde

No concurso da Mega-Sena desta quinta-feira (19), nenhum dos participantes conseguiu acertar as seis dezenas e levar o prêmio cheio, fazendo com que o valor do sorteio acumulasse mais uma vez.

Apesar disso, duas apostas feitas em solo goiano conseguiram marcar cinco números corretamente e abocanhar parte do montante, tendo uma sido realizada em Goiânia e outra em Jataí.

A aposta da capital foi feita no formato de bolão e rendeu, ao total, R$200.919,03, que deverá ser dividido entre os sortudos.

Já o jogo realizado em Jataí foi feito no formato simples e garantiu ao vencedor R$100.459,57.

As seis dezenas sorteadas desta vez foram: 18 – 28 – 30 – 39 – 41 – 58.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado (21), com o valor do prêmio acumulado estimado em R$ 45 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5 e pode ser feita pela internet ou nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa.