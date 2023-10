Preso jovem que matou e ocultou corpo de colega em bosque de Goiânia

Um jovem, de 22 anos, foi preso temporariamente pela Polícia Civil (PC) suspeito de matar e ocultar o corpo de um amigo com quem morava junto, na Vila Redenção, em Goiânia. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (19).

De acordo com a PC, o crime aconteceu no dia 04 de setembro e os dois envolvidos viviam juntos há pelo menos um mês.

Na data do ocorrido, durante a madrugada, o suspeito teria golpeado a vítima com uma arma branca no pescoço, ocasionando o óbito. O motivo da ação não foi revelado.

Logo em seguida, o jovem teria abandonado o local, na parte da manhã, e retornado na residência apenas na madrugada do dia seguinte (05) para enrolar o corpo em um tapete e ocultá-lo em um bosque, localizado a uma quadra do imóvel.

Após a ação, o investigado fugiu da capital e o corpo foi encontrado por familiares da vítima no dia 08 de setembro – ou seja, quatro dias depois. O caso foi, então, denunciado à Polícia Civil (PC).

Diante dos fatos, os policiais iniciaram as investigações e localizaram o suspeito no apartamento de uma amiga, no município de Caldas Novas.

Ao ser questionado sobre as ações, ele negou a autoria do crime, alegando que, após deixar a residência, não retornou mais ao local e que desconhece quem teria matado o colega.