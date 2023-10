Show gratuito de Simone Mendes em Goiânia já tem data marcada para acontecer

Fazendo jus ao título de capital da música sertaneja, Goiânia receberá um show gratuito da cantora Simone Mendes, ainda neste mês de outubro.

Para a alegria dos goianienses, o evento será gratuito e acontecerá no dia 27 deste mês, na Praça Cívica, localizada no setor Central.

A festividade será feita em comemoração ao Dia do Servidor, celebrado no dia 28 de outubro, e em homenagem aos 20 anos do Mesa Brasil Sesc – movimento que promove ações educativas nas áreas de Nutrição e Serviço Social.

Recentemente, a artista, que segue carreira solo desde o ano passado, lançou o primeiro single do DVD ‘Cintilante’, ‘Erro Gostoso’, e atingiu, na época, o primeiro lugar nos vídeos em alta do YouTube.

Vale lembrar que Simone fazia dupla sertaneja com a irmã, Simaria, mas acabou se separando em 2022 – após 10 anos juntas.