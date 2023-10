Concurso público em Goiás oferece mais de 30 vagas com salários de até R$ 5,5 mil

A Prefeitura de Alexânia, município a 110 km de Goiânia, anunciou um novo concurso público para a contratação de 34 profissionais.

As vagas se destinam exclusivamente para profissionais com nível superior de ensino. Confira a relação dos cargos ao final da matéria.

Os profissionais contratados irão receber salários entre R$ 3.702,65 a R$ 5.501,08, com jornadas de trabalho de 40h semanais.

As inscrições para o certame devem ser feitas exclusivamente de forma online, por meio do site do Instituto Ibest, banca organizadora do concurso.

Os interessados deverão fazer o cadastro até o dia 10 de novembro, mediante o pagamento de uma taxa que variará de R$ 120 a R$ 150, dependendo do cargo.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e prova discursiva, previstas para o dia 10 de dezembro de 2023. A aplicação se dará nos municípios de Alexânia, Anápolis e Brasília (DF).

Os concorrentes também vão passar por uma fase de avaliação de títulos e curso de formação.

Para mais informações a respeito do concurso, leia o edital.

Confira a seguir a lista completa de cargos oferecidos pela Prefeitura de Alexânia: