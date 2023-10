Estilista de Goiânia é convidada a participar do maior evento de moda noiva do mundo

Goiás terá uma representante no maior evento do universo da moda noiva, que ocorrerá em Barcelona entre os dias 17 de 21 de abril. A estilista selecionada para conhecer as tendências mundiais em primeira mão é Aline Couto, cujo ateliê carrega o mesmo nome.

O Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) reúne marcas, compradores, profissionais da área e imprensa para apresentar e discutir o futuro da moda noiva. Embora os vestidos sejam o foco, o evento também proporciona as tendências dos acessórios e da moda masculina.

O BBFW é dividido em duas partes: o trade show e os desfiles. No primeiro, é possível conhecer mais de 300 marcas de 70 países diferentes, momento em que mais de 21 mil pessoas circulem e se conhecem, o que representa uma oportunidade única de abrir os olhos para o que está acontecendo no mundo da moda, segundo Aline.

Ao Portal 6, a estilista relatou que irá participar do trade show. Além disso, ela espera ser aprovada para presenciar o desfile principal, que será de responsabilidade de Giambattista Valli. Vale ressaltar que será a primeira apresentação focada em noivas do estilista de alta costura.

A presença da goiana no evento se deu por causa de uma década de trabalho que se tornou referência nacional. Segundo Aline, ela preencheu um formulário em que relatou a experiência e qualificações, e, após uma análise, foi selecionada. “Só estar lá é uma grande oportunidade”, apontou.

No ano de 2022, ela recebeu o prêmio de vestido de noiva do ano pelo portal especializado Lápis de Noiva, decidido por meio de votação popular em todo o Brasil. O que diferencia a goiana são as criações únicas, inspiradas nas personalidades de cada noiva.

“Sempre gostei de desenhar. Comecei com 13 anos para mandar fazer roupas para mim e há 10 anos, passei a ajudar minha ex- sogra, que era modelista”, disse.

Após se especializar na área de vestidos de festa e, posteriormente, de noivas, a goiana foi até Milão, na Itália, para realizar um curso no Instituto Marangoni, considerada uma das melhores escolas de moda do mundo.

A estilista abriu um novo ateliê no Setor Bueno em 2022 e vislumbra grande crescimento nos próximos anos. “No pós-pandemia, tivemos um desenvolvimento incrível. Ano passado foi histórico para essa área de eventos”, afirmou. Segundo a goiana, a previsão é de que continue crescendo 4% ao ano.

Neste cenário, Aline acredita que Goiás possui o potencial para se tornar referência nacional do mercado de noivas. “Tem uma parte muito fechado e tradicional, mas tem muitas mulheres que buscam originalidade, o que dá abertura ao profissional para ir além”, finalizou.