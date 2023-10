Investigação vai apontar se incêndio que matou 05 trabalhadores de usina em Goiás foi natural ou criminoso

A Polícia Civil (PC) em São Simão, na região Sul de Goiás, está investigando as circunstâncias do incêndio em canavial do município, causando a morte de cinco funcionários e deixando outros dois feridos.

Isso porque existe a possibilidade do fogo ter sido provocado de forma criminosa na plantação, que acabou tendo cerca de 400 hectares destruído pelas chamas.

Conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros, o incidente começou por volta das 15h desta quinta-feira (19).

Devido às altas temperaturas (34ºC no momento) e aos fortes ventos, o incêndio teria se espalhado rapidamente ao redor dos trabalhadores, impossibilitando qualquer chance de fuga.

A empresa SAT, que presta serviços no local, precisou usar quatro caminhões-pipa para apagar o fogo.

Mesmo assim, acabaram sendo destruídas a palhada de cana e diversos equipamentos como tratores, caminhões, ônibus e colhedeiras.

Ao G1, o delegado Márcio Henrique Marques de Souza concluiu afirmando: “A apuração vai ajudar a entender se foi um incêndio natural ou criminoso”.

Dos cinco trabalhadores que faleceram, quatro tiveram a morte constatada no local: Aldo Batista Da Silva, de 31 anos; Arlindo Beto Rodrigues Sobrinho, de 46 anos; José Cícero Da Silva, 49 anos; e José Ilton Francisco Luiz, de 45 anos.

Marcos De Lima Souza, de 36 anos, a quinta vítima, foi levada a uma unidade hospitalar com vida. No entanto, ele teve 90% do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos.