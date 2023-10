Mulher que estava apaixonada faz descoberta reveladora e decide terminar

O lema ‘nada é tão ruim que não possa piorar’ foi totalmente fidedigno à história de uma mulher que viralizou após revelar à internet como foi descobrir que o parceiro estava prestes a se casar com outra pessoa.

Ellen Smith, que vive no Texas (EUA), contou em um vídeo que estava passando por um dia chato quando entrou em um site e descobriu a verdade sobre a traição do ‘ficante premium’.

“Se você estiver tendo um dia ruim, lembre-se de que é possível encontrar acidentalmente um site [informando] sobre o casamento do homem com quem está saindo há seis semanas no Google”, disse ela recentemente a seus seguidores. “Então sempre pode ser pior para você”.

Ela ainda mencionou que confrontou o homem, alegando que já sabia que era a ‘amante’ da relação e que isso era horrível.

O traidor ficou totalmente desconsertado e só conseguiu responder: “O quê? Você está acordada? Não estou dizendo que você precisa aceitar isso, apenas sinto muito”.

Nos comentários, diversos internautas se compadeceram com a história de Ellen, deixaram algumas frases motivacionais e histórias ainda piores.

“Eu estava conhecendo um cara que me disse que iria viajar para um casamento… Era o casamento dele!”, disse uma mulher. “Não se preocupe, quem perdeu foi ele. Que cara horrível”, ponderou outra.

Apesar da decepção, a vítima confessou que descobrir toda a verdade foi uma bênção para ela: “livramento”.