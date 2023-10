Passageira consegue WhatsApp de motorista de aplicativo e mensagens surpreendem

Viralizou no TikTok a gravação de tela mostrando a conversa de uma passageira com um motorista de transporte de passageiros por aplicativo após ela ter conseguido o número com a plataforma e o assunto deixou os internautas impressionados.

Sem ser identificada, a mulher inicia a conversa explicando que teria esquecido a bolsa com o celular e documentos no carro do profissional e que gostaria de pegar os itens de volta.

Depois de 01h30, o condutor respondeu a mensagem e, de forma simpática, a cumprimentou pedindo desculpas pela demora. Ela respondeu de forma sucinta. “Nossa, finalmente, hein?”, disse – referindo-se à demora.

O profissional comemorou pela passageira ter entrado em contato e disse que já tinha guardado a bolsa com todos os pertences. Para levá-los, bastava ela passar o endereço e pagar uma taxa de R$ 20 – que é informada pela plataforma tradicionalmente, em casos de esquecimento de itens.

Foi então que o problema se instaurou. Isso porque a cliente não concordava com a taxa. “Como? Taxa de devolução? Negativo! Não vou pagar taxa nenhuma, só quero que me devolva aquilo que é meu ou eu vou chamar a polícia para você”, destacou a mulher.

O motorista tentou explicar a situação para ela de forma pacífica e educada. “Senhora, eu devolvo sem problemas, mas preciso que pague a taxa. Afinal, eu vou gastar meu tempo, minha gasolina e desgastar meu veículo para ir até aí”, explicou. “Com todo respeito do mundo, mas não fui eu quem esqueceu a bolsa no carro do uber”, completou.

Um longo embate foi instaurado. A passageira questionou a sanidade mental do profissional e insistiu dizendo que não pagaria.

Então, para finalizar, ele pontuou que deixaria os objetos na delegacia e ela teria que se deslocar para pegar a bolsa.

Por fim, o autor do relato – Fernando Chagas, um advogado conhecido na plataforma – explicou que o condutor está coberto de razões e comprovou o posicionamento com alguns artigos da Constituição Federal.

Veja o vídeo!