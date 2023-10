Existem algumas qualidades que muitas mulheres possuem e sentem vergonha de mostrar para as pessoas, principalmente para os homens.

Mas na verdade, se for parar para pensar, as mulheres que possuem esses tipos de características são, na verdade, um partidão e a certeza de alguém que vale a pena conhecer!

6 qualidades que muitas mulheres têm e sentem vergonha de mostrar para os homens

1. Ser safada e fofa

Sim, o primeiro item da nossa lista traz um pouco do equilíbrio de qualidades que elas não gostam que os outros saibam. Um pouco safada, mas também bastante fofa. Sempre o melhor dos dois mundos.

2. Inteligente e procrastinadora

O tópico de número 2 é sobre ser alguém muito inteligente, mas em contrapartida um pouco procrastinadora. Afinal, não dá para se ter tudo no mundo de uma vez, não é mesmo? Elas gostam de serem como são, porém procrastinam um pouquinho e tá tudo bem.

3. Resolve tudo e reclama muito

Essa é clássica, mas muitas nunca gostam de assumir. São reclamonas sim, adoram fazer um comentário qualquer sobre as coisas, porém são excelentes em ir lá e resolver. Um pouco de equilíbrio para vida ter mais sentido.

4. Companheira, mas antissocial

É difícil realmente assumir que tem essa qualidade, porém ela vem com um contraponto oculto que muitos caras não sabem. Elas são companheiras, porém um pouco antissociais, querem seu cantinho e tempo consigo mesmas.

5. Baladeira e religiosa

Sim, um pouco de oração e depois um pouco de pecado. A vida é sempre feita de dualidades. Algumas mulheres são pessoas que adoram uma baladinha e, aos finais de semana, exercem sua religiosidade e tá tudo bem. Algumas só não gostam de destacar essas qualidades.

6. Simpática e estressada

Sorriso, carisma e olhar meigo, no entanto um poço pesado de estresse e até mau humor. Afinal, com grandes sorrisos vêm grandes grandes responsabilidades diante do próximo. Algumas são de pavio curto, mesmo com um sorriso ali estampado no rosto.

