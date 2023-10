Brasileiros que estão atravessando o continente de carro impressionam ao mostrar quanto gastaram em 1 ano

Um casal brasileiro viralizou mostrando como foi passar um ano inteiro viajando em um motorhome e, principalmente, o quanto foi gasto pela dupla nos 12 meses. Os internautas ficaram impressionados.

Identificados como Carol e Thiago, eles saíram de Santos (SP), passando pelo Ushuaia (ponto extremo da América do Sul, localizado na Argentina) e com o destino final no Alasca (EUA).

Durante o trajeto de 365, a dupla passou pelo Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia e agora estão vivendo alguns dias no Perú. No vídeo em questão, Carol detalhou tudo o que gastou neste período.

“Em 30 mil quilômetros rodados, seis países explorados, o nosso maior gasto foi com comida. Foram R$ 17.833, sendo que a maior parte foi em supermercados, porque a gente cozinha muito”, explicou Thiago.

“O segundo maior gasto foi o diesel, que custou R$ 11.995 no mais de 30,6 mil quilômetros rodados. A gente teve algumas manutenções [no carro], mas praticamente tudo a gente fez por conta própria e custou R$ 4.053″, disse.

“A maior parte dos passeios são grátis, mas alguns valem a pena pagar e foram R$ 2.878. Só de pedágio foi R$ 467”, completou.

Gastos com banhos quentes na estrada, camping, farmácia, internet e lavanderia também foram contabilizados e somaram R$ 3.049.

Por fim, a somatória do ano ficou em R$ 40.275, o que daria R$ 3.356 mensais para o casal viver bem e viajar por toda a América do Sul.

“Ainda tem muitos países pela frente a serem explorados no nosso formato tortugando, devagar e sempre”, concluiu o casal.

Confira o vídeo!