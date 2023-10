Calorão em Goiânia faz o que muitos pensavam ser impossível acontecer: “derreteu”

Aparentemente, não são só as pessoas e os animais que estão despreparados para as altas temperaturas que vêm ocorrendo em Goiás. Em um vídeo, registrado na capital nesta semana, uma caixa d’água foi flagrada cedendo e dobrando-se pelo calor.

“Caixa d’água instalada ontem derreteu. Meu Deus, a quantidade de água que está caindo, ela começou a vazar hoje pela manhã. Ê calor, hein”, comentou a autora das imagens.

Nas cenas, feitas em uma igreja do Setor Sudoeste, é possivel ver o item, que deveria armazenar água para abastecer a casa, amassado tal qual um copo de plástico colocado no forno.

Apesar do caso aparentar ser resultado apenas das altas temperaturas, técnicos apontam que a situação pode ter sido causada pela má instalação do equipamento.

Uma teoria seria que a base de sustentação não pôde distribuir e receber devidamente a carga de água que lhe foi colocada, com partes do reservatório indo além da plataforma.

Assim, o peso do próprio conteúdo teria agido para desfigurar a caixa, tendo ou não ajuda do calor escaldante. Apenas em Goiânia, os termômetros marcaram uma média 4° C acima do habitual das máximas para o mês de outubro.

A maior alta já registrada na cidade foi de 36° C, em 2016. Segundo dados divulgados pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a próxima semana terá uma onda de calor em todo o estado, alcançando a marca dos 40° C em alguns municípios.