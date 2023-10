Mulher tem casa incendiada em Anápolis e vizinhos suspeitam do ex-marido

Um incêndio atingiu uma residência localizada na Rua Najla Dark, no residencial Dom Emanuel, em Anápolis, deixando uma família sem casa na madrugada deste domingo (22). Ao Portal 6, um vizinho apontou que a dona da residência acredita ter sido vítima de um incêndio provocado pelo ex-marido.

De acordo com o homem, a dona da casa, que mora com a filha de 2 anos, se separou do marido e passou a receber ameaças de que ele atearia fogo na casa. Por isso, ela teria viajado com a filha para São Francisco de Goiás.

Ainda segundo o vizinho, os bombeiros identificaram sinais de que o incêndio tenha sido provocado e o caso está sendo investigado. O homem ainda afirmou que outros vizinhos relataram terem visto um homem no local no momento que as chamas se iniciaram.

“Coincidentalmente, no exato momento do fogo, ele registrou que teve o carro roubado. […] Ela tentou contato com o ex-marido, mas ele desconversou, disse que não queria saber”, destacou.

O fogo começou por volta das 00h50 e foi contido pelo Corpo de Bombeiros rapidamente. “Chegaram muito rápido, mas a casa está parcialmente destruída”, afirmou o vizinho.

Para conter as chamas, foi necessário arrombar o portão, já que não haviam pessoas na casa. A equipe identificou que o incêndio estava contido em um quarto, até que o calor excessivo fez com que se espalhasse para a sala e um banheiro, além de danificar o forro PVC.

Após uma perícia do local, foi determinado que a estrutura apresenta risco de desabamento e, portanto, a família deve buscar outra moradia. Porém, segundo o vizinho, a mulher não possui parentes que possam a acolher, o que resultou em ele prestando o apoio necessário.

A vítima também tem um filho, de 19 anos, que foi acolhido pelo homem.