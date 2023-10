Zé Ramalho já tem data para fazer mega show em Anápolis

Autor de grandes clássicos como “Chão de Giz”, “Batendo na Porta do Céu” e “Garoto de Aluguel”, o cantor nacionalmente conhecido e aclamado Zé Ramalho já tem data para se apresentar em Anápolis.

O artista em solo anapolino no dia 1º de dezembro, com o show marcado para acontecer no Centro de Convenções.

As vendas se iniciam no dia primeiro de novembro, mas por enquanto ainda não há informação a respeito de valores.

José Ramalho Neto, mais conhecido como Zé Ramalho, conquistou gerações ao longo da carreira, misturando a essência brasileira em estilos como blues, rock e o folk.

Em outubro de 2008, foi eleito pela revista Rolling Stone como um dos Cem Maiores Artistas da Música Brasileira, cujo resultado colocou Zé Ramalho na 41ª posição.