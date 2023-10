Com bolo de R$ 58 mil e ‘decoração natalina’, festa de 1 ano de filha de Virginia em Goiânia é criticada

A festa de 1 ano da pequena Maria Flor, filha mais nova da influenciadora digital Virginia Fonseca com o cantor Zé Felipe, que aconteceu no domingo (22), em Goiânia, movimentou as redes sociais e pareceu não agradar alguns internautas.

A festividade, que ocorreu no Jardim Petrópolis, teve como tema “Jardim da Disney” e foi marcada por uma mega estrutura, incluindo shows de artistas nacionais e até uma Minnie de 8,5 metros, que ocupava o lado de fora do local.

Com decoração e até a roupa da família nas cores verde e vermelho, a festa foi dividida em duas áreas, com parte externa e interna, sendo a primeira composta por um bar e palco destinado a apresentação dos artistas Edson e Hudson, Guilherme e Benuto, Barões da Pisadinha, Zé Felipe e Galinha Pintadinha.

O evento ainda contou com personagens icônicos da Disney circulando pelo espaço, como Minnie, Mickey, Pateta e Pato Donald, além de uma roleta na entrada em que os convidados eram premiados com lembrancinhas da festa.

Já na parte gastronômica, a festa ainda teve um bolo estratosférico, avaliado em R$ 58 mil, fonte de cascata, ilhas de comida japonesa, pudim de cachaça, pizza, doces, barracas de brownie, algodão doce, pipoca gourmet e macarrão.

Apesar da ostentação, o evento foi criticado entre os internautas que se mostraram insatisfeitos com a escolha das roupas dos familiares e da decoração.

“Gente, só eu que achei nada a ver essa festa? Ficou com um clima natalino, a decoração meio sem noção, a família de roupa igual sendo que a Flor deveria ser o destaque porque a aniversariante é ela. O bolo tá exagerado, não dá nem pra decifrar se é um bolo. Nem parece ser um aniversário”, escreveu uma.

“Nossa, ficou parecendo foto de família no Natal. Achei que a roupa seria no tema, não valorizou”, disse outra.