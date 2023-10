Roberto passa por cima de lei e da confiança do Republicanos ao autorizar o “Dia da Invocação” no Ginásio Newton de Faria

Dissidente da poderosa Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), a Igreja Mundial do Poder de Deus (IMPD) já está divulgando massivamente o “Dia da Invocação” que fará no dia 28 de outubro, no Ginásio Internacional Newton de Faria, em Anápolis.

A realização do evento, se ninguém intervir, ocorrerá em discordância com a legislação municipal que desde 2008 veta no local a realização de qualquer atividade que não seja esportiva.

Fontes da Prefeitura de Anápolis ouvidas pela Rápidas sustentam que a liberação do ginásio passou pela Secretaria de Integração Social, Esporte e Cultura — chefiada por Eerizania Freitas, amiga íntima do prefeito e da primeira-dama.

Um evento desse porte, que tem como protagonista o apóstolo Valdemiro Santiago, um dos religiosos famosos e endividados do Brasil, não aconteceria sem o aval de Roberto Naves.

Ironicamente, o chefe do Executivo anapolino também é presidente estadual do Republicanos, partido umbilicalmente ligado à IURD.

Só o tempo, a política e o Ministério Público de Goiás (MPGO) poderá atestar se para Roberto valeu a pena passar por cima da lei e comprometer a confiança do partido.

Progressistas vive aflição às vésperas de viagem de Roberto e Vivian para China

Nos próximos dias Roberto Naves e Vivian Naves (PP) embarcam para China juntamente com o governador Ronaldo Caiado (UB) e uma comitiva formada por mais de 30 pessoas.

Nos bastidores, o momento é de aflição no Progressistas, partido da deputada estadual e primeira-dama de Anápolis. É que pode sair nos próximos dias a decisão que pode cassar o mandato dela e de toda a chapa do partido por fraude na cota de gênero.

Bom Jardim de Goiás já tem data realização de nova eleição para prefeito

O TRE-GO marcou para o dia 03 de dezembro a eleição que vai escolher o novo prefeito e vice-prefeito de Bom Jardim de Goiás, no extremo oeste do estado.

Odair Sivirino Leonel e Manoel Oliveira Souza, que ocupavam os cargos respectivamente, foram cassados por captação ilícita de votos e abuso de poder econômico.

Ainda não se sabe quem serão os candidatos, mas os nomes devem ser registrados até 26 de outubro para o sistema do TRE-GO.

Deputado de Anápolis ainda não foi visitar o amigo na cadeia

Um deputado estadual de Anápolis foi recomendado por colegas a visitar um amigo militar que está preso e teve recentemente a preventiva renovada pela Justiça.

O policial se sente abandonado e estaria prestes a ceder às pressões da família e contar tudo o que sabe para ter benefícios que geralmente são dados para quem colabora com a investigação.

Clima é de desânimo geral no GAP de Rogério Cruz

Criado para ser a tábua de salvação de Rogério Cruz (Republicanos), o Grupo de Apoio ao Prefeito (GAP) já não funciona mais com o mesmo vigor.

O principal motivo é a debandada de parte dos integrantes, como o vereador e presidente da Câmara, Romário Policarpo (Patriota), e a ausência de alguns membros nas reuniões do colegiado.

Escalado para melhorar a imagem de Rogério, o marqueteiro Jorcelino Braga (Patriota) também está sumido e não concede mais entrevistas para comentar se a estratégia está vingando.

A administração do prefeito também não ajuda o GAP. As recentes crises, como a sofrida pela Comurg, tem tornado a missão cada vez mais hercúlea.

Nota 10

Para Raiza Goulão, goiana que conquistou a medalha de bronze no Pan Americano de Santiago, no Chile.

Ela subiu ao pódio no mountain bike após completar a prova em 1h24min.

Nota Zero

Para Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) que prometeu o retorno do saudoso CityBus para as ruas de Goiânia e não cumpriu.

Os veículos que compunham a frota eram equipados com ar condicionado e eram uma alternativa aos demais ônibus coletivos da capital.