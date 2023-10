Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (26) após se fantasiar do personagem “Ghostface”, da série de filmes “Pânico”, e levar uma faca que seria de madeira para uma universidade particular do Recife.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem fantasiado com roupas pretas e usando uma máscara. O caso ocorreu na Unibra, localizada no bairro da Boa Vista.

O homem chegou a entrar em uma das salas de aulas e sentar em uma cadeira. O jovem seria aluno da universidade.

Com medo, muitos alunos correram e a polícia foi acionada, por volta das 20h.

Vídeos mostram que seguranças da instituição precisaram conter o rapaz até a chegada da Polícia Militar. Nas imagens obtidas pelo UOL, é possível ver um dos funcionários da universidade segurando a faca de madeira que seria do aluno.

Em nota, a PM esclareceu que foi acionada para uma denúncia de possível tiroteio na Unibra, e que, de imediato, várias viaturas foram enviadas ao local.

Um suspeito portando uma arma branca foi identificado e preso, disse a corporação. “Não foi encontrada arma de fogo com o estudante. A ocorrência segue em andamento, com o efetivo fazendo uma varredura minuciosa nos andares da universidade”.

Não há registro de ninguém ferido.

A universidade informou que os alunos de uma turma “se sentiram ameaçados com a chegada de um colega fantasiado”. “A polícia foi chamada para apurar a situação e o aluno foi encaminhado pela polícia para ser ouvido. Não houve tiroteio nem qualquer outro ato de violência. A Unibra ressalta seus cuidados nos protocolos de segurança interna”, diz nota enviada pela instituição de ensino.