Bairros de Anápolis poderão ficar sem água toda a semana; veja cronograma da Saneago

A partir de segunda-feira (30) e até a próxima sexta-feira (03), diversos bairros de Anápolis poderão ficar sem água, conforme anúncio da Companhia de Saneamento de Goiás S/A (Saneago).

De acordo com o órgão, a ação é decorrente de manutenções programadas para interligações, instalação de válvulas e de hidrantes nas redes de distribuição.

Segundo a companhia, os serviços acontecerão das 08h às 18h e impactarão os imóveis que não contam com caixa d’água bem dimensionada.

Na segunda, os trabalhos serão feitos na Avenida Morumbi, bairro Vila Mariana; Avenida Federal, Setor Central; e na Avenida Dona Elvira, bairro Vila Santa Maria de Nazareth, o que poderá impactar no fornecimento nos seguintes setores: Bairro Jibran el Hadj, Bairro Paraíso, Conjunto Vila União, Frei Eustáquio, Jardim Calixto, Novo Paraíso, Parque das Primaveras, Vila Mariana, Vila Santa Maria, Vila Santa Maria De Nazareth, Vila São Joaquim e Vila São Jorge.

Já na terça-feira (31), os serviços acontecerão na Rua Bolívia, Jardim das Américas; na Rua Professor Alarico, bairro Cidade Universitária; e na Avenida Pirineus, bairro Parque dos Pirineus.

Devido a isso, o abastecimento pode ser afetado nas localidades: Boa Vista, Cidade Universitária, Pirineus, Vila Dos Oficiais e Vila Santa Isabel.

Na quarta-feira (1º), será a vez da Avenida Goiás e da Rua Paraibuna, bairro Vila Brasil. Com isso, Bairro da Lapa, Conjunto Frigoiás, Dom Pedro II, Jardim das Oliveiras, Jardim Petrópolis, Jardim Silveira, Residencial Paris, Residencial Terezinha Braga, Residencial Valência, Rio Jordão, Vila Brasil e Vila Fabril podem ser impactados ao longo da data.

Enquanto isso, na quinta-feira (02), os trabalhos serão realizados na Avenida Ana Jacinta, bairro Vila Santa Maria de Nasareth; Avenida Canadá, bairro Jardim das Américas; e Avenida JP-34, bairro Jardim Primavera.

Segundo a Saneago, os setores afetados devem ser: Anexo Itamaraty, Cidade Jardim, Conjunto Mirage, Jardim Alexandrina, Jardim das Américas, Jardim Primavera 2ª Etapa, Jardim Progresso, Residencial Mônica Braga, Residencial Palmeiras, Vila Jaiara e Vila Santa Maria de Nazareth.

Por fim, na sexta-feira (03), os serviços vão ser feitos na Rua Valter S. dos Santos, bairro Jardim Arco Verde; na Rua Principal, bairro Setor Sul; e na Rua F-1, bairro Residencial Flamboyant.

A expectativa é que, com a ação, o Loteamento Setor Sul 1ª, 2ª e 3ª Etapas, Residencial Buritis e Residencial Tangará possam ter o abastecimento afetado.

De acordo com a companhia, a normalização deve acontecer assim que as manutenções forem concluídas, com a normalização gradual do sistema prevista durante a noite.

Ao longo do período, a Saneago orienta que os moradores façam um consumo moderado das reservas domiciliares de água tratada e pede a compreensão dos clientes.