Homem que matou filha e atirou em genro tinha intenção de assassinar ex-esposa, diz polícia

O mecânico Claudemar Bernardes da Silva, de 47 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) no final da tarde deste domingo (29).

O homem é suspeito de ter matado a filha, Bruna Bernardes, de 23 anos e atirado também contra o genro, de 28 anos, na zona rural de Ipameri, na noite do sábado (28). A espingarda utilizada também foi apreendida.

“Ele confessou o crime, sabe a besteira que fez. Queria ceifar a vida da ex-esposa”, detalhou o capitão da PM, Wilson Martins, em entrevista ao G1.

Na ocasião, o casal estava Chácara dos Pássaros quando ouviram alguém bater no portão. O jovem foi então ver quem era e se desentendeu com o homem, fechando a porta.

Foi então que o suspeito teria atirado contra a fechadura, sendo que as balas atravessaram a superfície e atingiram o casal.

A jovem foi alvejada no peito e a munição acabou atravessando-lhe as costas. A Polícia Militar (PM) compareceu ao local e solicitou apoio do Corpo de Bombeiros.

A equipe de socorristas chegou a tentar reanimar Bruna, mas ela já estava sem sinais vitais e teve o óbito constatado. O suspeito fugiu do local antes da chegada das autoridades.

Em tempo

O Portal 6 apurou que, em março deste ano, Bruna teria acionado a Polícia Militar em desfavor do pai, que teria ido até a residência onde ela morava justamente à procura da ex-esposa, que é mãe da jovem.

Ao ser informado de que a mulher não estava presente, ele teria invadido a casa e arrombado o quarto da antiga companheira. À época, Bruna optou por não representar criminalmente contra o pai.