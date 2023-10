Internauta viraliza ao relembrar situações inusitadas que entraram para história de Goiânia

Que Goiânia não é uma cidade para amadores, muitos já sabem. Mas ainda há situações e casos que aconteceram na capital e que são capazes de chocar e surpreender não só quem vive no município como os moradores de outras localidades do Brasil.

A prova disso está em uma postagem publicada no X – antigo Twitter – por um internauta na terça-feira (24), em comemoração ao aniversário de 90 anos da capital, que relembrou alguns casos. A postagem viralizou nas redes sociais e já conta com mais de 1,6 mil curtidas na plataforma e mais de 101 mil visualizações.

Encabeçando a listagem aparece o famoso e mais conhecido ‘meme’ do “Senhora, Senhora”, que ocorreu em outubro de 2015, quando uma servidora da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Edinair Maria dos Santos Moraes, foi flagrada batendo o ponto e indo embora do local.

Ao ser questionada pela repórter Renata Costa, da TV Anhanguera, a mulher saiu correndo pela calçada enquanto a jornalista gritava “Senhora, senhora”.

Outro caso inusitado que também repercutiu nas redes sociais foi um print de um suposto bug na plataforma Uber em que vários carros aparecem amontoados um em cima do outro, no Setor Jardim Goiás.

A cena viralizou ainda mais após um acidente entre diversos carros acontecer e internautas compararam as duas postagens.

Uma das situações absurdas divulgada na publicação e que, por sinal, parece ter sido tiradas de um filme de comédia foi a vez em que um homem foi flagrado passeando com uma cabra em um Parque Areião, no Setor Pedro Ludovico.

Sobrou até mesmo para o cantor Paul McCartney que, durante um show em Goiânia, teve a apresentação invadida por esperanças – espécie de insetos amplamente comuns.

Carro cata-galhos ou fugindo da polícia? Bom, apesar de não saber ao certo o que a imagem se trata, essa foi mais uma das postagens a integrarem a listagem de coisas inusitadas que aconteceram em Goiânia e intrigaram os internautas.

Além delas, a publicação também mostra um homem ao lado de um carrinho cheio de cerveja tomando uma lata na Avenida Goiás, um motorista de aplicativo indo à cavalo em um drive thru do Mc Donalds e um condutor utilizando um berrante como buzina no trânsito.

Não o bastante, ele lembra relembra casos como “trombadinhas do Vera Cruz declaram guerra ao Estado Islâmico”, uma pedestre engolida por um portão ao passar em uma rua, um condutor de ônibus parecido com Jesus dirigindo em Goiânia.

E até mesmo um print de um morador do setor Alphaville dizendo a alguém que vive no Alto da Glória ter tesão em gente pobre.

Veja: