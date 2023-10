Conheça o país pouco falado que conta com maravilhas e brasileiros não precisam de passaporte para entrar

Existe um país com incontáveis maravilhas e que não exige passaporte para que brasileiros possam entrar. E o melhor de tudo: ele fica pertinho do Brasil, na América do Sul.

Trata-se do Equador, país que possui uma área menor que o estado de Goiás (257 km² contra 340 km²), mas que não economiza em belezas naturais.

Um exemplo famoso são as Ilhas Galápagos, que atrai turistas do mundo inteiro por apresentar uma biodiversidade única e imensa.

Dentro do arquipélago, um dos pontos que mais se destaca é a Praia Lobería, na ilha San Cristóbal, que apresenta uma vista deslumbrante aos visitantes.

Além das belezas naturais, o Equador também é um país reconhecido pela riqueza histórica e cultural.

A capital Quito, por exemplo, foi a primeira cidade do mundo considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, em 1978.

No município, encontra-se o peculiar Parque Ciudad Mitad del Mundo, onde se encontra um monumento que marca a linha imaginária do Equador e a divisão do planeta entre Norte e Sul.

O local também oferece aos visitantes diversas lojas, planetário, museus e playground para as crianças se divertirem.

Por fim, a culinária do país é bastante diversa, ainda que a localidade não seja tão extensa em área. Dentre vários que podem ser citados, estão o Bolón de Verde, o Locro de Papas, o doce de Babaco e o Flán de Ananás.