Empresas chinesas pretendem investir até R$ 3 bilhões em cidade do interior do Goiás

Empresários chineses estiveram presentes na região Sudoeste de Goiás com a intenção de negociar a implantação de indústrias de mineiração e nutrição animal e vegetal. Com o avanço das conversas, o estado poderá receber aproximadamente R$ 3 bilhões.

As reuniões ocorreram no dia 24 de outubro e contaram com avanços nas negociações com a Ningxia Eppen Biotech, indústria de aminoácidos com foco em nutrição animal e vegetal, adivitivos alimentares e fertilizantes.

Na ocasião, os empresários foram até Jataí, a 310 km de Goiânia, onde planejam instalar uma filial. A expectativa é de que a injeção de recursos abra novas vagas de trabalho na região.

Para tal, os investidores Ma Song, Bai Pengya e Steven Bao relataram que seria necessário um espaço mínimo de 50 hectares para a produção anual de 350 mil toneladas de aminoácidos e 200 mil toneladas de subprodutos.

A matéria-prima que a indústria usará será o milho, sendo que Goiás é responsável pela produção de aproximadamene 12,6 toneladas do grão ao ano, o que corresponde a 10,1% da produção nacional, segundo a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

Neste caso, as negociações já estão em fase avançada, visto que os representantes afirmaram que já recomendaram à cúpula, na China, a instalação de uma filial em Goiás. Também, confirmaram a produção de um relatório das negociações que será enviado à mesa de diretores nos próximos dias, no qual atestaram as impressões positivas sobre a possibilidade de expansão.

Além disso, uma delegação da Província de Henan, ligada à mineradora CMOC, também estuda estreitar as relações com Goiás. A empresa, que trabalha no beneficiamento de nióbio e fosfatos, já está presente nas cidades de Catalão e Ouvidor. As negociações ainda estão em fase primária.