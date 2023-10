Morador de Goiânia fica surpreso após desvendar um dos maiores mistérios de quem passa pela região do Alphaville

Um criador de conteúdo de Goiânia fez um vídeo mostrando uma revelação surpreendente e contou para os usuários do TikTok um pouco mais a respeito da descoberta.

Identificado como @bibi_camargo, o morador explicou que sempre que passava pela Avenida Marginal Barreiro, próxima à região dos condomínios de luxo da capital, surgia uma dúvida.

Isso porque, nos finais de semana, ele via diversos carros estacionados na via, mas não sabia para onde os ocupantes dos veículos iam. O homem observava apenas que as pessoas adentravam em uma trilha de terra no meio da mata.

Assim, o criador de conteúdo decidiu que iria descobrir para onde esses grupinhos estavam se deslocando e seguiu a rota.

“Seria um encontro da maçonaria? Um grupo secreto?” brinca o homem enquanto faz uma breve caminhada, até que encontra o destino final.

Ao fim da trilha, ele se depara com várias pessoas nadando e reunindo ao redor de um córrego, desde crianças até adultos, no que ele chamou de “um oásis no meio da cidade”.

“Eu moro nessa região há uns 15 anos e nunca imaginei que existia esse lugar”, destacou o criador de conteúdo.

Em pouco mais de 24h, a publicação já acumula mais de 300 mil visualizações na rede social, além de vários comentários de outros usuários, que também se espantaram com a descoberta.