Obra de casal anapolino vira tendência e viraliza na Internet: ‘Até a Gkay mandou mensagem para a gente, querendo comprar”

Um registro que já conta com quase 22 milhões de visualizações no Instagram e TikTok, um casal anapolino está conquistando a Internet em um sucesso astronômico quase que do dia para a noite.

Proprietários e únicos funcionários da empresa Decor’Art, que teve início na pandemia e é especializada em artesanato personalizado, Bruna Oliveira e Wallas Martins estão com a fama e a lista de pedidos a mil, incluindo até mesmo personalidades famosas, depois de publicarem um vídeo anunciando o mais recente lançamento que fizeram.

Trata-se de uma maquete-retrato do mapa do Brasil, batizada de “Quadro Viajante”, no qual é possível anexar fotos dos estados que já foram percorridos.

Em entrevista ao Portal 6, Bruna garantiu que não esperava que o vídeo fosse atingir, nem de longe, a repercussão que obteve.

“A gente postou ele sem nem considerar isso, foi literalmente só para mostrar o resultado de um pedido personalizado de um cliente. Nós não impulsionamos o vídeo nem nada, mas, quando a gente viu, nossas caixas de mensagens estavam transbordando com pedidos”, afirmou.

Desde o momento em que foi postado, há cinco dias atrás, tanto o perfil no Instagram quanto o WhatsApp da empresa se encheram de pedidos com clientes interessados. A procura foi tanta que, até esta segunda-feira (30), eles não foram capazes de responder a todos, tendo inclusive pedido ajuda para conhecidos nesta tarefa.

Inclusive, o casal, que à época contava com cerca de 18 mil seguidores no Instagram, já subiu este número para mais de 105 mil.

De acordo com Bruna, até o momento, foram facilmente recebidas mais de 10 mil mensagens, algumas até mesmo de pessoas famosas, como a influencer Gkay, que perguntou se a anapolina não teria uma versão do mapa mundi para venda.

“Quando eu vi, eu nem acreditei, fiquei em choque! Mas infelizmente tive que recusar, porque a demanda já está altíssima com o modelo do Brasil”, relembrou.

Para facilitar a dinâmica de novos pedidos, eles criaram um site próprio para a empresa que, por enquanto, possui apenas o carro-chefe da casa em catálogo, mas Bruna garantiu que, em breve, os demais produtos serão adicionados.Para o futuro, ela e o marido pretendem continuar investindo na loja e já estão de olho na contratação de novos funcionários para darem conta da demanda.

“A gente também quer completar o nosso quadro com as viagens né! Por enquanto foram só quatro estados, mas nosso sonho é ir em todos!”, garantiu.