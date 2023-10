Para tentar enganar PM, homem se finge de morto após esfaquear a ex cinco vezes

Um homem de 48 anos, suspeito de esfaquear cinco vezes a ex-companheira, tentou se fingir de morto para enganar as autoridades que investigavam a situação neste domingo (29), em Goiânia.

A situação se passou no Setor Goiânia 2, e teria acontecido por volta das 23h, após uma discussão entre o casal ter se iniciado. Apesar de não estarem mais em um relacionamento, eles ainda moravam juntos e, logo, chamaram a atenção dos vizinhos pela dimensão do desentendimento.

No auge da confusão, o homem teria sacado uma faca e desferido diversos golpes na mulher, de 41 anos. A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar no local, encontrou o suspeito com um pequeno corte, apenas em um dedo, deitado como se estivesse gravemente ferido.

Eles estavam caídos em frente ao portão principal da residência, lado a lado. A faca foi deixada, inclusive, próxima a ambos, na própria cena do crime.

Uma unidade do Corpo de Bombeiros também compareceu na casa para realizar os primeiros socorros da vítima e, posteriormente, procedeu com o deslocamento da mesma até o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Siqueira Lage (HUGOL), onde ela foi levada à sala de cirurgia e internada em estado grave.

Os socorristas também deram início ao tratamento do suspeito, mas logo constataram a ausência de lesões e perceberam que tudo não passava de atuação.

Após isso, ele também foi levado para o HUGOL, para receber pontos no dedo ferido e, logo em sequência, deixado na delegacia.

O homem agora irá responder por tentativa de homicídio, que poderá ser tipificada ainda como feminicídio.