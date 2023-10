Quem é o mecânico suspeito de atirar em genro e matar a própria filha e o que já se sabe sobre o caso

Candidato a vereador e tendências a comportamentos violentos. Essas são algumas das atribuições que marcam o histórico do mecânico Claudemar Bernardes da Silva, de 47 anos, preso suspeito de atirar no genro Max Uiller Silva, de 28 anos, e matar a própria filha Bruna Bernardes, de 23 anos, em Ipameri. O crime aconteceu no sábado (28).

Natural da cidade, ele já havia sido denunciado pela ex-mulher por ameaça em 2021, que, além da ocorrência, também solicitou uma medida protetiva contra ele, conforme a Polícia Militar (PM).

Em 2020, Claudemar chegou a se candidatar como vereador no município pelo Partido Republicanos, mas acabou desistindo. Na época, entre os bens declarados, estava uma fazenda avaliada em R$ 500 mil. Em 2016, ele foi suplente.

À PM, Max afirmou que tudo aconteceu no momento em que ele e a esposa estavam na residência e escutaram alguém chamando na porta.

Logo ao sair da casa, ele afirma que encontrou o sogro, Claudemar, tentando invadir a propriedade para assassinar a ex-esposa dele, que supostamente também vivia no local. A motivação não foi revelada.

Assim, os dois homens começaram uma discussão. Foi nesse momento, durante o embate, que o mecânico, com o auxílio de uma espingarda calibre 12, atirou contra o genro.

Após ser baleado, segundo Max, ele logo escutou mais um disparo sendo feito pelo sogro que, dessa vez, atingiu Bruna.

De acordo com a PM, Claudemar teria baleado a porta, no momento em que estava na parte de fora da casa, enquanto a filha dele estava do lado de dentro da residência, ocasionando o óbito. Ele fugiu do local após a ação.

Mesmo ferido, Max conseguiu sair para pedir ajuda e foi socorrido por populares e levado para um pronto socorro da cidade.

Ele foi atingido na região do abdômen e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Catalão Nasr Faiad em estado estável.

Já Bruna foi baleada no pescoço e resistiu. O Corpo de Bombeiros chegou a comparecer no local e atestou o óbito da jovem. O corpo dela foi deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML) de Catalão.

Claudemar foi encontrado na tarde de domingo (29). Em vídeo divulgado pela Polícia Civil (PC), Diogo Andrade Ferreira afirmou que, ao ser interrogado, o suspeito alegou que disparou “sem a intenção de matar a própria filha”.

“Ele foi interrogado e confessou parcialmente a prática do crime, alegando que disparou sem intenção de matar a própria filha […]. Faltam pessoas serem ouvidas, inclusive, outra vítima que ficou ferida no local e ainda não pôde comparecer na delegacia”, explicou.

A arma utilizada pelo crime também foi apreendida e o caso está sendo investigado pela PC.

Vale destacar que em março deste ano, o suspeito também teria invadido e arrombado o quarto da residência a procura da ex-mulher, mas não a encontrou. Apesar do dano, Bruna se recusou a representar o pai formalmente.