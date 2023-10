Saiba o que causou engarrafamento na Avenida Brasil, próximo à Smart Fit

Um engarrafamento na Avenida Brasil, em ponto próximo à academia Smart Fit, acabou causando transtornos para o trânsito de Anápolis, nesta segunda-feira (30).

O acidente teria ocorrido por volta das 18h10. O motorista de um Fiat Palio teria parado o carro no meio da via pública, após o veículo estragar no local.

No entanto, o piloto de uma motocicleta, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e colidiu contra a traseira do automóvel.

O motociclista acabou sofrendo escoriações leves e precisou ser atendido por uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU).

Apesar do susto, nenhum dos dois envolvidos se feriu gravemente. No entanto, os veículos não tinham condições de serem conduzidos após a batida.

Sendo assim, um guincho foi acionado para fazer a remoção tanto do carro quanto da moto, liberando a via para os demais condutores.