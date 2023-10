Ainda dá tempo de se inscrever para o vestibular 2024/1 da UniEVANGÉLICA

O vestibular 2024/1 da Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA será no dia 19 de novembro e as inscrições seguem abertas para quem deseja estudar em uma das melhores instituições de ensino superior do país.

A Uni, como é carinhosamente chamada, possui conceito máximo em avaliação do Ministério da Educação e oferta mais 40 cursos de graduação, além de mestrados e doutorados.

O sonho de fazer uma graduação e trilhar um futuro profissional brilhante é possível e a UniEVANGÉLICA se orgulha em fazer parte dessa história com vocês. Para quem for aprovado no Vestibular 2024/1, o início das aulas será no primeiro semestre do ano que vem.

Para se inscrever, basta acessar o site da instituição (www.unievangelica.edu.br) e preencher o formulário disponível aos candidatos.

Para pagamento com boleto, as inscrições poderão ser feitas de 10 de outubro a 14 de novembro de 2023; e quem fizer o pagamento por cartão de crédito poderá se inscrever até 16 de novembro. O valor da taxa é de R$ 30.

As provas já têm data para ocorrer: a avaliações serão realizadas no dia 19 de novembro de 2023, domingo, a partir das 13h30.

Recentemente, a Universidade Evangélica de Goiás ganhou quatro novos campi. As provas do Vestibular 2024/1 da UniEVANGÉLICA ocorrerão também em cada Campus. Interessados poderão escolher entre as unidades de Ceres, Rubiataba e Senador Canedo, que possuem diversas opções de cursos.

Melhor universidade

A Universidade Evangélica de Goiás é uma das melhores instituições de ensino do país, com nota 05 reconhecida pelo MEC. A universidade oferece quase 30 opções de cursos presenciais no Campus Anápolis e mais dezenas de opções nos outros quatro campi.

Escolha um de nossos cursos e faça parte da melhor!