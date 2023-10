Anapolino se ‘fantasia’ de pessoa com deficiência e causa revolta nacional

Anápolis, mais uma vez, se tornou pauta nacional, mas não por um bom motivo. Isso porque o influenciador Ivan Baron, conhecido por postar vídeos educativos sobre a comunidade com deficiência, utilizou as redes sociais para denunciar um caso ocorrido em um bar da cidade, em meio às festividades de Halloween.

O registro, que já conta com mais de 340 mil visualizações, mostra um momento da festa no qual, durante o que parece ser um concurso de fantasias, um homem aparece se fantasiando e imitando os trejeitos da também influenciadora Leandrinha, que se tornou inspiração nacional para Pessoas com Deficiência (PcD).

“A brincadeira, que deveria divertir quem assistia, infelizmente terminou em mais uma cena de capacitismo recreativo, que diariamente é normalizado e reproduzido por aí”, explicou Ivan.

Além de uma séria ofensa à comunidade PcD, o influenciador comparou a atitude com a prática de blackface, que é quando atores brancos pintam a pele de preto para interpretarem personagens com esta etnia.

Nos comentários, os usuários entraram em consenso para condenar a atitude do vídeo, demonstrando apoio e carinho com Leandrinha.

“Nos últimos meses tem se normalizado tanto o capacitismo com a Leandrinha, que é tão difícil de ver. É lamentável”, lamentou internauta.

“Realmente isso não é nada engraçado e geralmente isso acontece muito quando fazem no intuito de brincadeira. Isso é falta de respeito com nós deficientes”, pontuou outro.