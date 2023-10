Conheça os gêmeos que apostam bilhões no mercado imobiliário em Goiânia

Sócios-diretores da terceira maior construtora do Brasil, a City Soluções Urbanas, os gêmeos João Gabriel Tomé e Victor Tomé mostram que quando o assunto é mercado imobiliário de alto padrão, a cidade de Goiânia é a aposta principal.

Só por parte da incorporação, os lançamentos feitos no município já somam um total de R$ 6 bilhões – sendo a empresa responsável por 10% da participação do mercado imobiliário da cidade, com 11 obras em andamento.

Para os irmãos, o principal foco da construtora no município é trazer novas tendências de outras capitais do mundo até a cidade.

Um dos casos, por exemplo, foi a construção de prédios assinados por Arthur Casas e Greg Bousquet, nomes de peso na arquitetura nacional, além do design da Pininfarina – empresa especializada em design de produtos de luxo – em um projeto.

Para se ter uma ideia, a proposta teve 80% das unidades vendidas em 90 dias, com um valor R$ 15,5 mil por metro quadrado.

“Desde o início, temos o propósito de trazer novidades para Goiânia. Nós atendemos clientes de mais de 50 municípios da região e nosso conhecimento da cidade faz diferença em relação a outros players do mercado”, destaca o engenheiro João Gabriel ao IM Business.

De acordo com os gêmeos, todos os detalhes são pensados baseados no caráter e no comportamento do público da capital.

Um deles, e que se destaca, é a forte presença do agronegócio e a vasta quantidade de picapes na cidade, o que, consequentemente, geram vagas de garagem maiores no imóvel.

“Nós buscamos projetos de arquitetura diferenciados e imprimimos a nossa visão. Desde pensar um pé direito maior até coisas mais simples, como elevadores mais rápidos”, explica o arquiteto Victor Tomé.

Vale lembrar que além da incorporação, os irmãos também são sócios de três restaurantes do renomado chef Ian Baiocchi, em Goiânia.