Divulgada lista dos 15 novos conselheiros tutelares de Anápolis

A Prefeitura de Anápolis divulgou, na segunda-feira (30), por meio do Diário Oficial do Município (DOM), a lista dos 15 novos conselheiros tutelares que atuarão nas três unidades do órgão localizadas nas regiões Norte, Sul e Leste.

A ação é resultado da votação, que aconteceu no dia 1º de outubro e contou com a participação de 12 mil pessoas, e marca a última etapa do processo eleitoral.

Do total, foram escolhidos cinco novos conselheiros e cinco suplentes para cada conselho, com mandato de duração de 04 anos.

Segundo a administração municipal, a diplomação dos conselheiros será realizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) no dia 06 de novembro, às 09h, no miniauditório do Centro Administrativo.

Vale destacar que, após o resultado da eleição, os candidatos passaram por uma prova de títulos. Durante o período, houve a análise de duas impugnações apresentadas, sendo uma delas aceita e outra aprovada de forma parcial.

Veja a lista dos novos conselheiros:

1 – Gleidson Ferreira Botelho

2 – Lorena Maria Silva de Godois

3 – Elivane da Silva Araújo Gamboa

4 – Lídio José de Jesus

5 – Filomena Ferreira Teodoro Silva

6 – Erci Maria de Oliveira Lopes

7 – Joanan Alves Fernandes

8 – Laís de Souza Inocêncio

9 – Maria de Jesus Gomes da Anunciação

10 – João Marcos Melo Beiriz

11 – Lilian Batista de Sousa

12 – Grazielle Araújo Ramos

13 – Hallem de Oliveira Neves de Jesus

14 – Ricardo de Oliveira Farias

15 – Carollina Souza de Lannes

Veja a lista de suplentes

1 – Ângela Aparecida Flávio da Silva

2 – Ludmilla Ribeiro da Silva Lemes

3 – Mônica Garcia Martins Leite dos Santos

4 – Ronilda Lisboa da Silva

5 – Maria Suzana Dantas

6 – Etiene Garcez da Silva

7 – Maria do Carmo Suzin

8 – Daniel Ramos Franco Rabelo

9 – Kátia Pereira Miranda

10 – Saulo Domingos Rosa

11 – Napoleão Antônio Ferreira Caixeta

12 – Márdila de Almeida Souza

13 – Kety Coelho Guimarães

14 – Jussiara Costa Farias

15 – Francyelle Carvalho Silva