Pai de santo é suspeito de infectar homens com HIV de propósito em Anápolis

Um homem de 52 anos, que atua em Anápolis como pai de santo, está sendo denunciado por supostamente transmitir intencionalmente o vírus HIV para fiéis, que teriam sido manipulados para terem relações sexuais com ele sem preservativo.

O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil (PC) nesta segunda-feira (30), após denúncia de uma das vítimas.

Ao Portal 6, Jéssica Victoria, advogada do denunciante, explicou que toda a situação tem gerado muito medo nas vítimas da ação do pai de santo.

“As pessoas estão com muito medo de ir à polícia, mas, estou sanando as dúvidas de clientes que alegam ter sofrido com essas situações, que se amoldam aos crimes de ameaça e extorsão”, pontuou.

Isso porque, como líder da comunidade, o sacerdote teria utilizado da autoridade para ganhar a confiança de rapazes e praticar as conjunções carnais sem preservativo. Quando descobriam a infecção, os envolvidos eram ameaçados para manterem tudo em segredo.

“É melhor você não me ter como inimigo, você sabe do que sou capaz de fazer para destruir a vida de uma pessoa, eu não tenho minha digital em ninguém, eu sempre resolvo de outra forma”, teria dito ele a um fiel.

A vítima em questão ainda teria transtornos psiquiátricos comprovados por laudo médico, sobre os quais conversava com o pai de santo e, segundo a advogada, teriam sido utilizados para manipulá-la.

Agora, fica sob responsabilidade da Polícia Civil apurar as informações e investigar o caso.