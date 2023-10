“Referência em modelação corporal”: saiba como agia falsa médica presa em Goiânia

Utilizando o documento profissional de uma ginecologista, Renata Costa Ribeiro – uma falsa médica de Goiânia – realizava atendimentos em uma clínica estética, no Setor Bela Vista, mesmo sem ter a formação necessária. Ela foi presa em flagrante na segunda-feira (30) pela Polícia Civil (PC).

Afirmando ser uma referência em remodelação corporal e com mais de 6 mil seguidores nas redes sociais, a mulher realizava procedimentos como aplicação de botox, rinomodelação, harmonização corporal e até tratamento de flacidez pós parto, além de ofertar cursos na área.

Todo o caso só veio à tona após a profissional que teve o registro utilizado pela suspeita procurar uma delegacia da PC para denunciar a situação.

Diante dos fatos, os policiais se deslocaram até o local indicado pela vítima e encontraram Renata atendendo uma paciente.

Questionada durante uma conversa informal, segundo o delegado responsável pelo caso, William Bretz, ela confessou o crime e chegou a afirmar que, apesar de não ter formação, tinha conhecimento sobre o que estava fazendo.

De acordo com a autoridade, a mulher alegou que havia cursado medicina no Paraguai, mas não concluiu o curso e que, atualmente, estudava biomedicina. Nenhuma das alegações foi comprovada por Renata.

Ainda no local, foram encontrados atestados médicos do Sistema Único de Saúde (SUS), que ela usava e carimbava com o registro da médica verdadeira, remédios e jaleco.

Agora, a polícia segue investigando se houve pacientes que tiveram complicações com os procedimentos ofertados pela falsa médica.

Uma perícia também será realizada para saber se há alguma irregularidade na clínica – que, segundo a PC, não era tão insalubre.