Último dia de inscrição para vagas em Colégios Militares de Goiás; veja como fazer

Termina nesta terça-feira (31) o prazo para se inscrever no processo seletivo para o ingresso de novos alunos e formação do cadastro de reservas nas unidades dos Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás (CEPMGS) para o ano letivo de 2024.

São 9.501 oportunidades disponíveis em 76 unidades de ensino no estado destinadas para estudantes dos ensinos fundamental e médio.

As inscrições podem ser feitas, de forma exclusivamente online, por meio do site da CEPMGS até às 18h, sendo permitida a candidatura em somente um colégio.

A seleção acontecerá por meio de sorteio, previsto para acontecer de 06 a 10 de novembro, que será transmitido ao vivo no Canal do Comando de Ensino no YouTube.

Vale destacar que do total de vagas disponibilizadas, 730 serão destinadas para formação de cadastro reserva.

Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no edital.