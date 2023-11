O Dia de Finados se aproxima e os cemitérios ficam cheios de familiares e amigos que visitam o túmulo de seus entes. Nessa semana um tanto fúnebre quero provocar o leitor com uma reflexão: você tem saudade de quem?

A vida adulta nos exige trabalho, rotinas, ocupações, há quem atue em dois ou três empregos. A correria do dia a dia nos afasta de pessoas incríveis que deixamos pelo caminho.

Uma pesquisadora australiana passou meses numa UTI entrevistando pacientes em fase terminal e fazendo sempre a mesma pergunta: do que você se arrepende?

As respostas mais comuns foram: de não ter sido feliz, de não ter vivido a vida que deseja, por querer agradar os outros, por ter trabalhado tanto e por não ter realizado os sonhos.

Nem tudo que desejamos é possível ou palpável, mas atitudes e comportamentos podem ser modificados. Podemos buscar conviver com quem gostamos, fazer pausas para cafés com amigos, melhorar os momentos com a família e reduzir disputas, agressões e grosserias. É um exercício franciscano de humildade.

Quando sepultamos as pessoas que mais amamos passamos a refletir sobre o tempo que perdemos com bobagens e como poderíamos ter partilhado mais a vida com quem nos faz bem.

Num mundo violento, agressivo e individualista, que possamos ser mais fraternos e serenos. Numa sociedade de tempestades aceleradas que possamos ser calmaria, pra conseguir enxergar quem vale a pena! Mas responda sinceramente, você tem saudade de quem?

Eu tenho saudades do meu pai. Todos os dias.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente, vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.