Mulher que aluga casas fica indignada em como imóvel foi entregue; veja as imagens

Uma mulher dona de uma quitinete para aluguel no Rio de Janeiro deu o que falar e viralizou no TikTok ao exibir o estado do imóvel depois de ser desocupado pelos antigos inquilinos.

No vídeo, gravado por Joice Viana, a casa estava em estado lastimável, em total situação de destruição, sujeira, portas soltando e insetos por todo canto.

Na publicação, a proprietária faz uma pequena ronda pela casa, onde é possível perceber bastante sujeira, destruição e descuido por parte dos antigos moradores.

O que mais surpreende é a quantidade de baratas em alguns cômodos. Algumas delas chegam a ir parar no teto da residência, causando muita revolta na mulher.

Indignada, ela exclama “gente, você aluga uma casa para o ser humano, e olha o estado que a pessoa vai entregar a casa. Calamidade! Um milhão de baratas! Olha essa parede. A casa era novinha”

Joice relata que, antes de ser alugada, a casa era uma quitinete totalmente simples, limpinha, bem cuidada e arrumada. E que agora terá que passar por uma reforma.

“A casa era alugada! Simples, mas isso aqui não tem nada a ver com dinheiro e, sim, higiene. Muita barata, perplexa! Podemos ser pobres, mas limpeza é questão pessoal” escreveu na legenda.

O registro feito na rede social já acumula, até o momento, 6,6 milhões de visualizações, além de mais de 257 mil curtidas e quase 10 mil comentários.

Confira o vídeo completo da publicação: