Há alguns signos que chegam em novembro com sorte de sobra e podem apostar nos jogos de loteria, pois desta vez conseguirão um sucesso inexplicável com os números.

Ter autoconfiança e coragem neste ciclo será fundamental. Não adianta em nada dizer que é azarado e que nada dá certo. Pelo contrário, isso só atrai más energias. Seja positivo e acredite no processo!

Se está curioso para saber quais serão os signos mais abençoados com a sorte em novembro, é bom conferir a lista abaixo, juntamente das dicas e dos números que devem se atentar.

Caso o seu Sol, ascendente ou Mercúrio estiverem aqui, pode se sentir feliz. A sorte estará contigo! Veja só!

3 signos que chegam em novembro com sorte e podem jogar na loteria:

1. Gêmeos

Os geminianos podem ficar animados mesmo com essa notícia, pois é verdade! Um bom dinheiro está reservado para os nativos que apostarem nos bilhetes de loteria. Mas nada cai do céu!

É preciso ter fé e adquirir os seus bilhetes. Não custa nada arriscar em uma ‘fézinha’, certo?

Opte pelos números 06, 22, 35, 47, 53 e 58.

2. Sagitário

Os sagitarianos já são sortudos por natureza, mas neste mês de novembro (especificamente após o dia 22, quando Sol entrar na casa desse signo) as chances de ganhar muito dinheiro estão maiores.

Aposte em bilhetes da mega-sena e da loto fácil, pois existem enormes possibilidades de tudo dar certo e sonhos poderem ser concretizados.

Os números 01, 09, 18, 25, 49 e 51 são as melhores opções na hora de apostar.

3. Capricórnio

Por fim, os capricornianos (por mais racionais e razoáveis que sejam) podem se jogar nessa fé. As crenças esotéricas não combinam muito com esses ‘pé no chão’. No entanto, não há nada a perder.

Escolha os bilhetes que sua intuição pedir e arrisque nos números 03, 11, 21, 30, 56 e 60. Eles podem ser responsáveis por entregar uma bolada incrível.

