Pode não parecer, mas existem nomes de mulheres que são um diferencial para aquelas que os possuem.

Acontece que eles carregam, por trás de cada sílaba, muitas referências e alguns significados que podem representar certas coisas na vida delas, como uma inteligência acima da média.

6 nomes de mulheres que são inteligentes e o significado de cada um deles:

1. Emily

Já reparou como a sonoridade desse nome é tão delicada e combina com tudo?

Bom, muito mais que lindo ouvindo, esse nome vem da mitologia grega e significa “aquela que fala de modo agradável”.

Coincidência ou não, para os papais, saiba que dá para usar esse nome como Emily, Emili, Emily e assim por diante, e ele carrega muito significado para a mulher que o possuir, até mesmo dando inteligência e mais habilidades.

2. Regina

Se você quer um nome que é um puro poder, aposte na Regina! Esse belo nome, feminino de Renato, quer dizer rainha, senhora absoluta ou a maior.

Para se ter uma ideia de todo esse poder, o nome começou a ser adotado por influência da denominação Regina Caeli, que quer dizer “Rainha do Céu” e foi um dos títulos atribuídos à Virgem Maria a partir do século VIII.

3. Eduarda

Sozinho ou de forma composta, Eduarda é um nome marcante no meio das mulheres.

Seu significado fica em torno de “guardiã e protetora de riquezas ou de bens”. Quer alguém mais poderoso e inteligente do que um guardião de riquezas?

4. Mônica

As mulheres que se chamam Mônica possuem muita sorte e são inteligentes!

O vocativo se consagrou com a personagem dos quadrinhos do Mauricio de Sousa, mas muito além disso, Mônica tem origem no grego Mónikos derivado da palavra mónos.

A palavra quer dizer “única”, legal, né?

5. Aline

Aline vem do latim “Alina”, sendo uma variação do nome Adelina. O nome quer dizer “protetora nobre” e possui muitas simbologias, se referindo a uma mulher forte, corajosa e muito sábia.

6. Carla

Por fim, Carla se popularizou no início dos anos 2000 com a música “Carla” da banda LS Jack.

O nome quer dizer que é uma mulher imponente, sagaz, forte e, ao mesmo tempo, delicada, significa “mulher do povo”, “mulher doce”.

